В России обнаружили заводской дефект у автомобилей Renault

Под отзыв попадают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero. Сварные швы подрамника передней подвески седанов и хетчбэков, участвующих в сервисном мероприятии, необходимо проверить у «официалов». В случае, если обнаружится брак, деталь нужно заменить.

Откладывать ремонт в долгий ящик не стоит. Если подрамник, на который частично опирается мотор и рычаги подвески, начнет разваливаться на ходу, то последствия будут не самыми приятными.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль необходимо в срочном порядке отправить в сервис, достаточно заглянуть на сайт Росстандарта, где имеется интерактивный поиск. Вводите VIN, система выдаст все отзывные акции, где «засветилось» авто. При совпадении следует связаться с ближайшим дилером и записаться на прием. Запчасти и работу производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что в январе 2019 года уже подпадали под отзыв более 3000 автомобилей Renault Logan, Sandero, а вместе с ними и Dokker. Тогда, как сообщал портал «АвтоВзгляд», причиной являлись бракованные подушки безопасности. «Эйрбэги» могли некорректно сработать при лобовом столкновении.