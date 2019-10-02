Представлен Renault Logan в суперэкономичной версии

Представленный Renault Logan CNG — первый предсерийный образец, собранный на базе «четырехдверки» в комплектации Life с 1,6-литровым мотором, работающим в паре с «механикой». Как объяснили в российской пресс-службе бренда, было выбрано авто с этим движком, потому что оно наиболее востребовано перевозчиками.

При запуске двигатель битопливного «Логана» работает на бензине, а после автоматически переключается на газ. Когда метан заканчивается, агрегат вновь переходит на бензин. По статистике, CNG-оборудование позволяет в три раза снизить затраты на горючее.

Стоить добавить, что концепт был создан в сотрудничестве с Группой компаний «Альтернативные Топливные Системы» (ГК «АТС») — главным партнером АВТОВАЗа по битопливным проектам. Напомним, что в продуктовой линейке LADA несколько газобензиновых моделей — Vesta CNG и Largus CNG в пассажирском и грузовом вариантах, а также в версии Cross.