Стало известно, когда UAZ Pickup оснастят «автоматом»

Ульяновцы пополнят продуктовую линейку УАЗ «Пикап» с АКП. И, на радость поклонников отечественного автопрома и «пикаповодов», автомобиль появится уже буквально через пару месяцев — в апреле. Во всяком случае, об этом сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на представителей производителя.

Стоит напомнить, что ульяновский Pickup — самый доступный и один из самых продаваемых внедорожников с грузовой платформой на российском рынке. Можно предположить, что обновка привлечет еще больше внимания покупателей. Правда, она вряд ли сможет спасти сегмент пикапов в целом, чьи продажи падают.

Добавим, что в постоянной борьбе за потребителей с «россиянином» находится Toyota Hilux, несмотря на огромную разницу в цене. Так, «Пикап» сегодня оценивается в 839 900 рублей, а ценник на Hilux стартует от 2 306 000. Кроме того, у россиян пользуются популярностью Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class.