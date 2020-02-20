Премиальный суббренд Citroёn готовит к премьере DS4 Crossback

Судя по фото, в объективы камер попал именно DS4 Crossback. Несмотря на плотный камуфляж, об этом говорят хорошо заметные рейлинги на крыше. Кроме того, с уверенностью можно сказать, что новинка габаритами и формой не будет сильно отличаться от предшественника.

Кроме того, очевидно, что оформление оптики новинка позаимствует у кроссовера DS7 Crossback, дебютировавшего в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. Паркетник, к слову, оказался настолько хорош, что глава Франции выбрал его в качестве одного из президентских авто.