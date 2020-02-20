Премиальный суббренд Citroёn готовит к премьере DS4 Crossback

Судя по фото, в объективы камер попал именно DS4 Crossback. Несмотря на плотный камуфляж, об этом говорят хорошо заметные рейлинги на крыше. Кроме того, с уверенностью можно сказать, что новинка габаритами и формой не будет сильно отличаться от предшественника.
Кроме того, очевидно, что оформление оптики новинка позаимствует у кроссовера DS7 Crossback, дебютировавшего в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. Паркетник, к слову, оказался настолько хорош, что глава Франции выбрал его в качестве одного из президентских авто.
«Пятидверку» построят на новой платформе CMP (Common Modular Platform). Впервые предназначенную для младших моделей концерна «тележку» использовали для DS3 Crossback, представленного осенью 2018 года.
Архитектура позволяет комплектовать авто не только классическими ДВС, но и гибридными силовыми установками, а также исключительно электрическими движками. В Россию модная новинка не приедет. Во всяком случае, пока. Ведь, к сожалению, в нашей стране авто а-ля премиум-марки DS не прижились.