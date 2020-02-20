Geely опровергла слухи об остановке производства Coolray для России из-за коронавируса

Из-за эпидемии китайского коронавируса, как сообщают некоторые российские издания, на конвейеры «БелДжи» перестали поступать из Поднебесной комплектующие для сборки компактного паркетника Geely Coolray. При этом на предприятии успели собрать первую партию из 240 авто для белорусского рынка, и эти машины были раскуплены за рекордные два дня. Другие модели Geely, сообщают СМИ, продолжают собирать в прежнем режиме, но только потому, что на складах оказался достаточный запас необходимых компонентов.
По другим же данным, и сам завод, и линия, где собирают Coolray, продолжают работать без сбоев. В этой связи, учитывая столь разновекторную информацию, эксперты авторынка предположили, что конкуренты Geely запустили самую настоящую информационную войну. Успех компании, очевидно, не дает менее удачливым китайским автопроизводителям покоя. С их руки и залетела в Сеть «утка» об остановке предприятия, из-за которой старт российских продаж кроссовера Coolray откладывается на неопределенный срок.
Напомним, что марка Geely в российском рейтинге продаж сегодня занимает второе место среди «поднебесных» автостроителей, уступая лишь бренду Haval, построившему недавно в нашей стране собственный завод. Так, в январе продукция Geely разлетелась тиражом в 778 экземпляров, что на 97% выше прошлогодних показателей. Для сравнения: бренд Suzuki за это время продал лишь 521 автомобиль (+228%).
Окончательно расставить точки над i помог заместитель директора завода «БелДжи» по маркетингу и рекламе Николай Лисовский, прокомментировав порталу «АвтоВзгляд» сложившуюся ситуацию. Действительно, комплектующие из Китая для Coolray задерживаются, но нет сомнений, что уже 20 марта поставки возобновятся. Однако это не значит, что сборка модели для России забуксовала.
В Россию «Кулрэй» приедет вовремя. Дело в том, что для нашей страны китайцы выделили квоту в 500 машин. И компоненты на нее были привезены заранее. Автомобили сейчас находятся в процессе сборки. Опираясь на данные о продажах, можно предположить, что этого количества должно хватить дилерам до уравновешивания ситуации с коронавирусом. Если, конечно, эпидемия не носит бесконечный характер.
К тому же, стоит учитывать, что кроссовер Geely Coolray к нам еще так и не добрался. И даже не обнародованы сроки запуска новинки в продажу. По некоторым данным, произойдет это в марте. Так что поводов для беспокойства у отечественных поклонников марки нет.