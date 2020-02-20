Geely опровергла слухи об остановке производства Coolray для России из-за коронавируса

Из-за эпидемии китайского коронавируса, как сообщают некоторые российские издания, на конвейеры «БелДжи» перестали поступать из Поднебесной комплектующие для сборки компактного паркетника Geely Coolray. При этом на предприятии успели собрать первую партию из 240 авто для белорусского рынка, и эти машины были раскуплены за рекордные два дня. Другие модели Geely, сообщают СМИ, продолжают собирать в прежнем режиме, но только потому, что на складах оказался достаточный запас необходимых компонентов.

По другим же данным, и сам завод, и линия, где собирают Coolray, продолжают работать без сбоев. В этой связи, учитывая столь разновекторную информацию, эксперты авторынка предположили, что конкуренты Geely запустили самую настоящую информационную войну. Успех компании, очевидно, не дает менее удачливым китайским автопроизводителям покоя. С их руки и залетела в Сеть «утка» об остановке предприятия, из-за которой старт российских продаж кроссовера Coolray откладывается на неопределенный срок.