Стало известно, когда автомобили KIA получат новый логотип

Новый логотип KIA, представляющий собой название марки, где каждая буква словно «перетекает» в следующую, автостроитель уже зарегистрировал в Патентном бюро на родине. Президент компании Хан-Ву Пак, как сообщает издание TheKoreanCarBlog, рассказал, что премьера видоизмененного лого запланирована на октябрь.

«Новая эмблема похожа на эмблему концепт-кара Imagine, но будет выглядеть немного иначе», — уточнил глава южнокорейского бренда.

Стоит отметить, что ребрендинг — весьма затратное мероприятие и по деньгам, и по времени. Для того, чтобы новый шильд появился на серийных авто, сначала придется запатентовать товарный знак во всех странах, а также поменять лого везде, где только можно: в дилерских шоу-румах, сервисных центрах, офисных зданиях, на всех документах.

Пока сложно сказать, какая серийная модель первой сможет похвастать свежей эмблемой. Предположительно, это будут новые KIA Sportage или Carnival, чей дебют ожидается во второй половине 2020 года.