Nissan сокращает объемы производства в России

Завод в Санкт-Петербурге, где собирают кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, в течение нескольких месяцев планирует перейти на работу в одну смену. Об этом сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью российского офиса марки Роман Скольский. Решение было принято из-за падающего спроса на продукцию бренда.

Напомним, что в 2019 году продажи Nissan в нашей стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса, упали на 20% — до 65 000 автомобилей. При этом компания вошла в ТОП-10 брендов, заняв восьмую строчку. А в январе 2020-го автостроитель потерял 1%, реализовав около 5000 машин.

Впрочем стоит отметить, что у поклонников марки нет сильных поводов для волнения. Как уточнил официальный представитель производителя, завод не планирует полную остановку, а также не собирается покидать российский рынок. Как только ситуация с продажами пойдет на поправку, предприятие вновь начнет наращивать объемы.

Но когда продажи Nissan стабилизируются — вопрос открытый. Да и на глобальном уровне у компании сейчас серьезные финансовые проблемы: об этом заговорили еще летом прошлого года, когда было объявлено о сокращениях персонала и производства во многих подразделениях «Ниссан» по всему миру.