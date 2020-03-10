Британцы показали ультраэксклюзивный Bentley Continental GT

Вышивкой в виде всадника на спинках кресел разработчики кабриолета Bentley Continental GT Equestrian Edition дают отсыл к ипподрому «Челтнем» и легендарному в мире конного спорта Челтнемскому фестивалю. Салон эксклюзивной новинки отделан кожей светло-коричневых и оливковых оттенков со вставками из дерева, а также твидовой тканью.
На центральной панели также красуется всадник рядом со значком Mulliner. Образ завершают 22-дюймовые колесные диски, а еще фальшрадиаторная решетка и накладки на патрубки выхлопной системы с черным глянцевым покрытием.
В список систем безопасности Continental GT Equestrian Edition попали ассистент движения по выбранной полосе, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и проекционный дисплей, а также помощники, распознающие дорожные знаки, пешеходов и впереди идущие авто.
Между тем, в Россию привезли третью итерацию Bentley Continental GT Convertible в версии Number 1 Edition от Mulliner. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», построенный в честь векового юбилея бренда автомобиль, вышел партией в 100 экземпляров. И только один из них предназначен для нашего рынка.