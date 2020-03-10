Когда в России можно будет купить новый Audi A3 Sportback

Компактный Audi A3 Sportback четвертой генерации для наших соотечественников будет доступен в двух модификациях — 35 TFSI и 40 TFSI. В первом случае хечт приводится в движение 150-сильной «четверкой» с наддувом объемом 1,4 л. Под капотом авто в версии постарше найдется двухлитровый мотор мощностью 190 л. с.

Напомним, новый A3 Sportback сохранил прежнюю высоту (1430 мм) и колесную базу (2640 мм), но перерос предшественника на 30 мм в длину, растянувшись до 4340 мм. Объем багажника новинки — 380 л, но его можно увеличить до 1200 л, сложив второй ряд кресел.