Когда в России можно будет купить новый Audi A3 Sportback

Компактный Audi A3 Sportback четвертой генерации для наших соотечественников будет доступен в двух модификациях — 35 TFSI и 40 TFSI. В первом случае хечт приводится в движение 150-сильной «четверкой» с наддувом объемом 1,4 л. Под капотом авто в версии постарше найдется двухлитровый мотор мощностью 190 л. с.
Напомним, новый A3 Sportback сохранил прежнюю высоту (1430 мм) и колесную базу (2640 мм), но перерос предшественника на 30 мм в длину, растянувшись до 4340 мм. Объем багажника новинки — 380 л, но его можно увеличить до 1200 л, сложив второй ряд кресел.
Пятидверный «А третий» европейцам привезут грядущим летом. Российские потребители увидят хетчбэк несколько позднее. Точной даты автостроитель не называет, сообщая лишь, что нам придется подождать до четвертого квартала 2020 года.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», внешне «трешка» изменилась не очень сильно. Новинка отличается крупной решеткой радиатора и передними воздухозаборниками, а также новыми бамперами и оптикой. Кроме того, авто получило более выразительную выштамповку кузовных деталей.
Кстати, российский рынок не остался без новинок от марки из Ингольштадта: к дилерам прикатил Audi A6 в младшей версии со 190-сильным бензиновым движком. Ценник на такой седан начинается от 3 055 000 рублей.