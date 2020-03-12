Бюджетный Datsun on-DO получил еще одну комплектацию

Новая комплектация «четырехдверки» Datsun on-DO заняла место после версии Trust III. Авто в более богатой версии отличается наличием двух фронтальных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира, передних стеклоподъемников с электроприводом и кондиционера, а также передних кресел с подогревом и «противотуманок».

On-DO в комплектации Comfort, чей ценник начинается от 591 000 рублей, плюс к вышеперечисленному получил еще электрообогрев лобового стекла, датчики парковки на заднем бампере и легкосплавные диски диаметром 15 дюймов. Стоит отметить, что парктроники и такие диски раньше были доступны только в «максималке» Dream II.

Напомним, седан Datsun on-DO, разделивший платформу с LADA Granta, обновился в январе 2020 года. Автомобиль поменял передний бампер, головную оптику и форму боковых зеркал. Кроме того, «бюджетник» освежил интерьер, обзаведясь более эргономичной ручкой переключения переда и по-новому оформленным блоком управления климатом.