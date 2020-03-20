АВТОВАЗ тестирует сборочную линию для Chevrolet Niva

Кузовы рестайлинговой Chevrolet Niva прогнали по конвейеру, а это значит, что подготовка к производству новинки идет полным ходом. Во всяком случае об этом говориться в паблике «For Friends&Для Друзей». Доказательством тому послужило фото, сделанной на предприятии.

Ожидается, что серийная сборка обновленной «Нивы» начнется в 2021 году. «Вездеход» получит новый шильд в виде ладьи и дизайн передней части в фирменном X-стиле. Возможно, автовазовцы перелицуют корму и некоторые детали салона. Какие еще изменения коснуться модели, пока не ясно.

Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», после 2023 года покупателей обещает порадовать совершенно новая Niva. Прототипом новинки станет шоу-кар LADA 4x4 Vision, представленный публике на Московском автосалоне в 2018 году. По некоторым данным, автомобиль построят на «тележке» из-под кроссовера Renault Duster.