UAZ вспомнил о «Буханке» с мотором от самолета

На базе «Буханки» УАЗ-452/37411 в 70-е годы прошлого столетия и позднее строили так называемые установки воздушного запуска УВЗ-2 и УВЗ-4,8. Их применяли для запуска двигателей пассажирских самолетов Ту-154 или ИЛ-62 при отказе вспомогательных силовых установок.
Внешне УВЗ отличались большим специально оборудованным передним бампером, на котором покоился 12-метровый рукав, а все внутренне пространство фургона занимал огромный авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А.
Последний забирал воздух из окружающей среды, для чего автомобиль оборудовали окнами без стекол, но со стальными жалюзи. Затем поток, нагретый до 200 градусов по Цельсию, через широкие шланги подавался в магистраль воздушного запуска основных самолетных двигателей.
В кабине УАЗа размещался пульт управления авиамотором, а также переговорные устройства, связывающие операторов установки с пилотами и диспетчерами. Имелась и автоматическая система тушения пожара на тот случай, если система запуска перегревалась.
Кстати, легендарная УАЗ «Буханка» до сих пор входит в актуальный модельный ряд автозавода и пользуется спросом. Как писал портал «АвтоВзгляд», ульяновцы даже представили авто в экспедиционной версии с яркой оранжевой окраской кузова, надежным багажником на крыше, а также с силовыми бамперами с кенгурином и лебедкой.