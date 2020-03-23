UAZ вспомнил о «Буханке» с мотором от самолета

Последний забирал воздух из окружающей среды, для чего автомобиль оборудовали окнами без стекол, но со стальными жалюзи. Затем поток, нагретый до 200 градусов по Цельсию, через широкие шланги подавался в магистраль воздушного запуска основных самолетных двигателей.

В кабине УАЗа размещался пульт управления авиамотором, а также переговорные устройства, связывающие операторов установки с пилотами и диспетчерами. Имелась и автоматическая система тушения пожара на тот случай, если система запуска перегревалась.

Кстати, легендарная УАЗ «Буханка» до сих пор входит в актуальный модельный ряд автозавода и пользуется спросом. Как писал портал «АвтоВзгляд», ульяновцы даже представили авто в экспедиционной версии с яркой оранжевой окраской кузова, надежным багажником на крыше, а также с силовыми бамперами с кенгурином и лебедкой.