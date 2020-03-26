Hyundai останавливает работу своего завода в России

Корейцы объявили о приостановке работы завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге всего на пять дней — с 30 марта по 3 апреля. На дефицит комплектующих компания пока не жалуется, так же как и на падение спроса. Конвейеры останавливают согласно Указу Президента РФ о недельных выходных «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

Напомним, что для большинства автостроителей положение оказалось более серьезным. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», из-за нехватки деталей и аксессуаров останавливает конвейеры калужские заводы «ПСМА Рус», где собирают автомобили Opel, Peugeot и Citroёn, и Volkswagen Group Rus.

Кроме того, о временном прекращении работы заводов заговорила компания Sollers (УАЗ и совместные предприятия с Mazda, Ford и Isuzu) и мультибрендовое предприятие «Автотор», где по крупноузловому методу изготавливают «легковушки» BMW, KIA, Hyundai и Genesis, а также коммерческие машины.