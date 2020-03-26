Чем обернется для водителей «антикоронавирусный» указ Президента РФ о нерабочей неделе

Самое главное для рядового россиянина в президентском «указе о противовирусных каникулах» то, что с 28 марта по 05 апреля текущего года работать будут только предприятия и службы, обеспечивающие повседневные потребности людей.

ЗАРАЗУ — ИЗ ГОРОДА!

Неделя каникул в начале апреля «а-ля новогодние» — настоящий подарок для большинства сограждан. Тем более, что погода стоит теплая, солнечная, почти майская. Что сделают миллионы жителей мегаполисов при таком раскладе, особенно в условиях прекращенного авиасообщения с внешним миром? Правильно: все рванут из города: кто на дачу, кто к родственникам в регионы (хотя от пододобных поездок столичные власти настоятельно рекомендуют воздержаться). Как это скажется на автомобильной жизни страны?

Уже сейчас можно прогнозировать появление полноценных «летних» пробок на выезде из города вечером в ближайшую пятницу и утром в субботу 28 марта. Но это ерунда. Самое неприятное тут то, что массовый исход горожан (и, в частности, москвичей в Подмосковье и прочие области и края страны) означает, что неизвестно — сколько уже инфицированых коронавирусом, но бессимптомно переносящих его жителей столицы развезут инфекцию куда только смогут добраться.

И это не «пугалка», а реальность. Ранее сообщалось, что врачи из знаменитой теперь больницы в Коммунарке отмечают: у 70% инфицированных COVID-19 болезнь протекает вообще бессимптомно.