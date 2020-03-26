Чем обернется для водителей «антикоронавирусный» указ Президента РФ о нерабочей неделе

Самое главное для рядового россиянина в президентском «указе о противовирусных каникулах» то, что с 28 марта по 05 апреля текущего года работать будут только предприятия и службы, обеспечивающие повседневные потребности людей.
ЗАРАЗУ — ИЗ ГОРОДА!
Неделя каникул в начале апреля «а-ля новогодние» — настоящий подарок для большинства сограждан. Тем более, что погода стоит теплая, солнечная, почти майская. Что сделают миллионы жителей мегаполисов при таком раскладе, особенно в условиях прекращенного авиасообщения с внешним миром? Правильно: все рванут из города: кто на дачу, кто к родственникам в регионы (хотя от пододобных поездок столичные власти настоятельно рекомендуют воздержаться). Как это скажется на автомобильной жизни страны?
Уже сейчас можно прогнозировать появление полноценных «летних» пробок на выезде из города вечером в ближайшую пятницу и утром в субботу 28 марта. Но это ерунда. Самое неприятное тут то, что массовый исход горожан (и, в частности, москвичей в Подмосковье и прочие области и края страны) означает, что неизвестно — сколько уже инфицированых коронавирусом, но бессимптомно переносящих его жителей столицы развезут инфекцию куда только смогут добраться.
И это не «пугалка», а реальность. Ранее сообщалось, что врачи из знаменитой теперь больницы в Коммунарке отмечают: у 70% инфицированных COVID-19 болезнь протекает вообще бессимптомно.
ШИНОМОНТАЖ ПОДОЖДЕТ
Теплая погода, судя по всему, устанавливается в европейской части России уже окончательно и многие автовладельцы наверняка решат, что в течении «коронавирусных каникул» неплохо бы сменить зимнюю резину на летнюю.
А вот и не выйдет! Пункт шиномонтажа явно не относится к категории предприятий жизнеобеспечения. А потому должен быть закрыт — во избежание! Как, кстати, и вообще все авторемонтные мастерские. Эти заведения не занимаются поставками населению товаров первой необходимости, знаете ли.
СИДИ ДОМА И ПЛАТИ!
Для граждан, проживающих в зоне платной парковки, «каникулы» тоже не принесут особой радости. Если у вас закончилось резидентное разрешение, то продлить его немедленно у вас не выйдет. Московские чиновники, занимающаяся всей этой «кухней», наверняка дисциплинированно уйдут в «президентский» отпуск. А при отсутствии резидентного разрешения, жителю придется платить за стоянку на улице воле дома на общих основаниях, как говорится.
Ну и обжалование штрафов, как минимум, усложнится. Ведь сделать это теперь можно лишь через интернет. Отныне, в случае какого либо «косяка» сотрудника той же ГИБДД, на прием к начальнику отделения за справедливостью больше не придешь — карантинные мероприятия и все такое…