GAC везет в Россию еще одну модель

Компанию паркетнику GAC GS8 составит минивэн, именуемый на родине GM8, а на других рынках известный как GN8. Автомобиль сейчас проходит сертификацию для продаж в России, и вскоре получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Во всяком случае, об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Ожидается, что вэн вооружат тем же, что и у кроссовера, двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л. с. А вот в пару к нему определят не шестиступенчатый «автомат», а АКП о восьми скоростях. Привод — передний. Но так ли это на самом деле, покажет ОТТС. Кроме того, из документа станет ясно, какое наименование получит авто в наших краях.

По некоторым данным, минивэн будет дороже флагманского кроссовера на 100 000 — 200 000 рублей в зависимости от комплектации. Так что стартовый ценник обещает перевалить за 2 000 000. Правда, приедет ли к нам новинка в действительности — вопрос открытый, и ОТТС совершенно этого не гарантирует: ведь минивэны у россиян — малопопулярные автомобили.

Скорее, к нам прибудут компактные кроссоверы GAC GS5 (представлен на Московском моторшоу в 2018 году) и GS4. Но и здесь пока остается лишь строить догадки. Тем более, пандемия коронавируса, заставляющая закрывать автозаводы, может повлиять и на планы «поднебесного» бренда относительно нашего рынка.