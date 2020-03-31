GAC везет в Россию еще одну модель

Фото: GAC
Китайская GAC, вышедшая на российский рынок в декабре 2020 года с флагманским кроссовером, готовится привезти нашим соотечественникам еще одну модель. И, как ни странно, это, по данным портала «АвтоВзгляд», будет не кроссовер.

Компанию паркетнику GAC GS8 составит минивэн, именуемый на родине GM8, а на других рынках известный как GN8. Автомобиль сейчас проходит сертификацию для продаж в России, и вскоре получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Во всяком случае, об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Ожидается, что вэн вооружат тем же, что и у кроссовера, двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л. с. А вот в пару к нему определят не шестиступенчатый «автомат», а АКП о восьми скоростях. Привод — передний. Но так ли это на самом деле, покажет ОТТС. Кроме того, из документа станет ясно, какое наименование получит авто в наших краях.

По некоторым данным, минивэн будет дороже флагманского кроссовера на 100 000 — 200 000 рублей в зависимости от комплектации. Так что стартовый ценник обещает перевалить за 2 000 000. Правда, приедет ли к нам новинка в действительности — вопрос открытый, и ОТТС совершенно этого не гарантирует: ведь минивэны у россиян — малопопулярные автомобили.

Скорее, к нам прибудут компактные кроссоверы GAC GS5 (представлен на Московском моторшоу в 2018 году) и GS4. Но и здесь пока остается лишь строить догадки. Тем более, пандемия коронавируса, заставляющая закрывать автозаводы, может повлиять и на планы «поднебесного» бренда относительно нашего рынка.

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31 марта 2020
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