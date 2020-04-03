Люксовый Aurus Komendant засветился на дорожных тестах

Правда, фото не внесли никакой ясности в вопрос, как будет выглядеть корма люксового «вездехода». Дело в том, что на тесты вышло авто с временными задними бампером и оптикой. Зато в салоне удается разглядеть два монитора для пассажиров на спинках передних кресел.

Напомним, что премьера «Коменданта», по некоторым данным, была запланирована на Московский автосалон 2020 года. Но, увы, выставки, судя по всему, не будет. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», мероприятия нет в анонсах на официальном сайте организаторов.