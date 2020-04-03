Люксовый Aurus Komendant засветился на дорожных тестах

На снимках, обнародованных изданием Motor1, испытательный образец Aurus Komendant полностью прикрыт камуфляжной пленкой. Но она не смогла скрыть и без того известные факты: внедорожник будет построен в одном стиле с пионером марки — седаном Senat, получив такой же массивный гриль радиаторной решетки, фары, так же оформленные фары и огромные воздухозаборники в переднем бампере.
Правда, фото не внесли никакой ясности в вопрос, как будет выглядеть корма люксового «вездехода». Дело в том, что на тесты вышло авто с временными задними бампером и оптикой. Зато в салоне удается разглядеть два монитора для пассажиров на спинках передних кресел.
Напомним, что премьера «Коменданта», по некоторым данным, была запланирована на Московский автосалон 2020 года. Но, увы, выставки, судя по всему, не будет. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», мероприятия нет в анонсах на официальном сайте организаторов.