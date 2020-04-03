«Антивирусный» лайфхак: автомобильный держатель для телефона своими руками

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, временно закрыто большинство магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. А автомобильная подставка для мобильного телефона в число последних, к сожалению, не входит. Устройство можно заказать в интернет-магазине, но и здесь придется подождать, причем дольше обычного: сейчас нагрузка на службы доставки выросла в разы, и виной тому режим всеобщей самоизоляции.

Но если держатель сломался, можно без проблем сделать временный из предметов, которые у многих найдутся под рукой, а точнее — в ящике письменного стола. У самодельного автомобильного «хранителя» смартфона, конечно, есть некоторые недостатки. Но он исправно будет выполнять свою основную функцию.