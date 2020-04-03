«Антивирусный» лайфхак: автомобильный держатель для телефона своими руками

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, временно закрыто большинство магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. А автомобильная подставка для мобильного телефона в число последних, к сожалению, не входит. Устройство можно заказать в интернет-магазине, но и здесь придется подождать, причем дольше обычного: сейчас нагрузка на службы доставки выросла в разы, и виной тому режим всеобщей самоизоляции.
Но если держатель сломался, можно без проблем сделать временный из предметов, которые у многих найдутся под рукой, а точнее — в ящике письменного стола. У самодельного автомобильного «хранителя» смартфона, конечно, есть некоторые недостатки. Но он исправно будет выполнять свою основную функцию.
Конечно, телефон можно положить в специально отведенное под это место на центрально тоннеле. Но последний способ категорически не подходит тем, кто использует гаджет в качестве навигатора. А в руке смартфон держать не только неудобно, но еще и накладно. Согласно ПДД, «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук» запрещено. Ст.12.36.1 КоАП РФ предусматривает за это штраф в 1500 рублей.
Чтобы соорудить нехитрое удерживающее устройство для смартфона в автомобиль, нужны только канцелярский зажим для бумаг, его еще называют биндер клип (binder clip), несколько банковских резинок, обычные нитки и немного свободного времени. Выбирая зажим, главное — не ошибиться с размером. Маленькие «прищепки» не подойдут.
Сначала с клипсы нужно снять оба «уха» и немного загнуть с той стороны, где петля. После чего их желательно обмотать плотной нитью, чтобы потом, когда зажим превратится в держатель, металлические рейки не поцарапали телефон. Вместо ниток вполне можно использовать термоусадочную трубку. Затем возвращаем скобки на место и фиксируем несколькими резинками.
Готовое устройство крепится к дефлектору. Минус «самоделки» в том, что телефон нельзя поворачивать. И, возможно, угол, под которым водитель будет смотреть на экран, окажется не слишком удобным.
Кстати, у такого устройства найдется еще одна полезная функция. Оно поможет навести порядок в слоне тем, кто держит в машине много зарядных шнурков для разных гаджетов. Зажим легко превращается в органайзер: достаточно сложить провода и аккуратно перехватить клипсой.