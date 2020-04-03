Почти у тысячи автомобилей Audi в России нашли проблему с защитой топливного бака

Под сервисное мероприятие попали спорткары Audi TT, отданные в руки покупателей с 2015 по 2019 год. Проблему можно решить, установив дополнительную защиту. Все запчасти и работы, связанные с дефектом, «официалы» предоставят бесплатно.

В ближайшее время с владельцами бракованных премиальных купе свяжутся представители марки и пригласят на ремонт. Правда, в том случае, если машина уже успела сменить первого хозяина, узнавать, попадает ли авто под отзыв, придется самостоятельно. Для этого достаточно зайти на сайт Росстандарта в раздел «Сервисы», где открыт доступ к интерактивному поиску, работающему по VIN. Если система нашла совпадение, следует связаться с дилером и записаться на прием.

Стоит отметить, что сейчас объявлен режим самоизоляции, и ритейлеры закрыли свои центры. Так что до того, как ситуация с коронавирусом не стабилизируется, отправить автомобиль на доработку не получиться.