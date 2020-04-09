Названа дата премьеры BMW 4-серии нового поколения

Предвестником BMW 4-серии грядущей генерации стал Concept 4, представленный на Франкфуртском мотор-шоу в сентябре 2019 года. Серийная «четверка», по данным издания BMWBlog, дебютирует в июне 2020-го. Предполагается, что презентация пройдет в онлайн-режиме, потому как из-за коронавируса под запертом пока все массовые мероприятия.

Главной отличительной особенностью новинки станут огромные «ноздри» радиаторной решетки, уже вызвавшие волну негодования фанатов марки. Хотя кто знает, гротескные черты авто могут превратиться в изюминку автомобиля, которая привлечет новых клиентов.