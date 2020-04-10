Haval готовит к дебюту совершенно новый внедорожник

Судя по всему, до громкой премьеры новой модели Haval остались считанные месяцы. Технических подробностей о новинке нет, так же как и не раскрыто ее название. Зато теперь стало ясно, как авто будет выглядеть.
От сегодняшней продуктовой линейки новейший внедорожник стилем исполнения отличается кардинально. Можно сказать, что он выполнен в одном духе с Suzuki Jimny или может напомнить Toyota FJ Cruiser, снятого с производства в 2014 году.
Визитной карточкой китайского «проходимца» станут круглые фары, горизонтальный капот с рельефной выштамповкой и мощные неокрашенные бамперы, переходящие в защитные накладки широких колесных арок.
Модель будет комплектоваться не только верхним багажником, но и панорамной крышей.
По некоторым данным, таинственная модель заменит в продуктовой линейке внедорожник Haval H5. Но только это пока никак не касается российского рынка. У нас H5, хорошо знакомый россиянам под именем Great Wall Hover H5, только-только собирается пойти в продажу вновь.
Так что наших соотечественников в ближайшие годы ждет старый новый «вездеход», чью сборку наладят на заводе бренда под Тулой. Правда, дешевеющий рубль и перманентный кризис вполне могут поменять планы «поднебесной» компании.