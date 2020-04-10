Обновленный внедорожник Toyota Fortuner засветился без камуфляжа

Первоначально «Форчунер» выпускался только в Таиланде. Так что и рестайлинговый внедорожник тестировали на дорогах этой страны. Да и премьера, судя по всему, продет там же, как и старт продаж. Ожидается, что новинку представят в ближайшие месяцы. До конца года она выйдет на рынок Таиланда, а после прикатит в Индию.

Когда ждать посвежевший «вездеход» россиянам, пока остается тайной. Напомним, Fortuner нашим соотечественникам представлен с двумя моторами — на выбор: 166-сильным бензиновым объемом 2,7 л или с 2,8-литровым дизелем мощностью 177 л. с. Первый агрегатирован как с пятискоростной «механикой», так и с шестиступенчатой АКП. Движку на тяжелом топливе достался только «автомат». Ценник стартует от 2 306 000 рублей.