Завод Hyundai в России возвращается к сборке автомобилей

Начиная с 13 апреля 2020 года на производственных мощностях Hyundai, расположенных в Санкт-Петербурге, вновь приступают к сборке автомобилей. Но до 17 апреля заводские конвейеры будут работать только в одну сокращенную смену. А большинство офисных работников продолжат трудиться удаленно. О дальнейшем графике автостроитель сообщит позднее.

Рабочий процесс на производстве налажен в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача нашей страны и Роспотребнадзора, включая личные средства защиты всех сотрудников и санитарную обработку оборудования и помещений.

Напомним, что с 13 апреля в рабочий режим вошли два гиганта российского автопрома — АВТОВАЗ и «Группа ГАЗ». Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», заводы этих компаний начали изготавливать автомобили также с соблюдением всех мер предосторожности.