В России стартовали продажи внедорожника Haval H5

Фото: Hyundai
Российские дилеры начали принимать заказы на старый новый рамный внедорожник Haval H5, чье производство наладили на заводе марки под Тулой. Китайский «вездеход» представлен в двух комплектациях, с бензиновым мотором и широким списком базового оснащения, с которыми познакомился портал «АвтоВзгляд».

Внедорожник Haval H5, ранее уже продававшийся в нашей стране как Great Wall Hover H5, вновь выходит на сцену. «Проходимец» предложен в комплектациях Comfort и Premium. Авто в базе оснащено задними датчиками парковки, климат-контролем и мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, а также системой круиз-контроля с кнопками управления на мультифункциональном руле.

Кроме того, по умолчанию H5 комплектуется системами курсовой стабилизации и антиблокировки колес, а также электронными помощниками при старте в горку и движении со склона. А в «максималке» внедорожник отличается кожаной отделкой салона, креслами с электроприводом и камерой заднего вида с динамической разметкой.

Сердце Haval H5 — двухлитровая бензиновая «турбочетверка» в двух вариантах мощности — 150 и 177 л. с. В пару к мотору определили шестиступенчатую «механику» и систему полного привода. В отличие от предшественника, актуальный «вездеход» остался без дизеля. Причиной тому, видимо, послужил малый спрос в России на машины, ездящие на тяжелом топливе.

В длину новинка растянулась на 4650 мм, в ширину достигая 1800 мм, а в высоту — 1745 мм при колесной базе в 2700 мм. Автомобиль может похвастать дорожным просветом в 204 мм и углами въезда и съезда в 24 градуса.

И хотя на «Эйч пятый» уже можно оформить заказ, ценники автостроитель пока не называет. Авто навяжет конкуренцию российскому УАЗ «Патриот». И насколько эффективной окажется борьба за покупателя, можно будет судить только после того, как объявят прейскурант «поднебесного» внедорожника.

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15 апреля 2020
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