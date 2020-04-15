В России стартовали продажи внедорожника Haval H5

Сердце Haval H5 — двухлитровая бензиновая «турбочетверка» в двух вариантах мощности — 150 и 177 л. с. В пару к мотору определили шестиступенчатую «механику» и систему полного привода. В отличие от предшественника, актуальный «вездеход» остался без дизеля. Причиной тому, видимо, послужил малый спрос в России на машины, ездящие на тяжелом топливе.

В длину новинка растянулась на 4650 мм, в ширину достигая 1800 мм, а в высоту — 1745 мм при колесной базе в 2700 мм. Автомобиль может похвастать дорожным просветом в 204 мм и углами въезда и съезда в 24 градуса.

И хотя на «Эйч пятый» уже можно оформить заказ, ценники автостроитель пока не называет. Авто навяжет конкуренцию российскому УАЗ «Патриот». И насколько эффективной окажется борьба за покупателя, можно будет судить только после того, как объявят прейскурант «поднебесного» внедорожника.