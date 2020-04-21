Подержанные автомобили в России одновременно подешевели и подорожали

По данным экспертов компании Automama, средняя цена популярных автомобилей с пробегом в середине апреля выросла на 0,9% по сравнению с январем текущего года.

Из Топ-20 «бэушных» моделей больше всех подорожал Nissan Juke 2016 года выпуска. Рост цены кроссовера к середине апреля составил 12% с 783 000 до 882 000 рублей. Также на 3,4% выросла стоимость Volkswagen Passat 2014 года выпуска и на 2,7% поднялась цена Toyota Corolla 2012 года.

При этом стоимость некоторых подержанных машин снизилась. Лидером снижения оказалась LADA Vesta 2017 года выпуска. Падение цены составило 2,1%. За ней идет популярный лифтбек Skoda Octavia 2016 года. Средняя цена модели сократилась на 1,6%. Ford Focus 2014 года выпуска снизился на 1,4%. На столько же подешевела и Toyota Camry 2010 г. в.