В России сертифицировали внедорожник LADA Niva

Фото: Chevrolet
В конце 2019 года АВТОВАЗ выкупил половину активов совместного с General Motors предприятия, и оно полностью перешло под контроль отечественного автогиганта. По всей видимости, и американо-российский внедорожник в скором времени появится в шоу-румах с «вазовским» шильдом. О чем, как уточнил портал «АвтоВзгляд», говорит и новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное в открытой базе Росстандарта.

Новый документ, где фигурирует наименование LADA Niva, действует с 14 мая 2020 года до 13 мая 2023-го. Правда, пока что авто продается под брендом Chevrolet, но уже дилерами АВТОВАЗа. Ценник стартует от 686 000 рублей.

Согласно ОТТС, под капотом модели сохранится 80-сильная «четверка» объемом 1,7 л. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», вместе с логотипом в виде ладьи автомобиль получит подретушированную внешность с корпоративным X-дизайном передней части автомобиля, а также новые фонари.

В салоне «Нивы» появится по-иному оформленные рулевое колесо и рычаг коробки переключения передач, а также другие перелицованные элементы интерьера. Не исключено, что модель получит еще и новую мультимедийную систему.

бензин, АВТОВАЗ, Тольятти, двигатель, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, мультимедиа
15 мая 2020
2