Subaru возобновила производство автомобилей

Японские предприятия в префектуре Гумма запустили конвейеры в ограниченном режиме. Речь идет о головном автозаводе Яджима и площадке Оидзуми, выпускающей моторы и коробки передач.

Пока на рабочих местах реализуется так называемая программа регулирования производства, способствующая адаптации предприятий под изменившиеся условия рынка. В Россию поставляют автомобили Subaru из цехов Яджима.

Между тем, приступил к работе и завод Subaru в Индиане, США. Напомним, что здесь сборочное производство было заморожено почти на два месяца.