Новейшие LADA 4x4, Tensa, Forta и Van: какие новинки представит АВТОВАЗ до 2022 года

По словам представителя АВТОВАЗа, сейчас ведется плотная работа над рестайлингом линейки LADA Vesta и Largus, а также готовятся к появлению на свет абсолютно новые модели. Какие — секрет.

Рискнем предположить, что речь идет о LADA 4x4 нового поколения, чей концепт был представлен на Московском автосалоне два года назад. Еще тогда президент концерна Ив Каракатзанис сообщил порталу «АвтоВзгляд» о том, что будущий вазовский внедорожник выйдет не раньше 2022 года. Те же сроки нам называл и главный дизайнер LADA Стив Маттин. Неужели таки старушка «Нива» с 40-летней историей сменит генерацию?

Впрочем, найдется в копилке АВТОВАЗа и кое-что другое. К примеру, зарегистрированные в базе Роспатента товарные знаки Forta, Tensa и Kayna дают возможность заводу выпустить поистине свежачок. Правда, не факт, что автомобильный.

Как оказалось, документы поданы сразу в две категории «игрушки» и «авто». Кто знает: может волжане решили удариться в сувенирную продукцию? Хотя, скорее всего, машины все же появятся, а их уменьшенные копии станут имиджевым дополнением. Только, увы, никаких сведений о потенциальных новинках пока нет.

Не исключается и пополнение в сегменте LCV. Речь идет — то ли о минивэне, то ли о «каблуке» — LADA Van. А еще десять новинок, включая пять плановых фейслифтингов, АВТОВАЗ запланировал до 2026 года. Правда, желания локомотива российской автоиндустрии, как мы знаем, в любой момент могут измениться.