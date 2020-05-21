Какие российские автомобили меньше всего теряют в цене

Фото: LADA
Выбирая автомобиль, покупатель обращает внимание на не только на то, как машина выглядит и какой мотор приводит ее в движение. Довольно важным параметром можно назвать и остаточную стоимость авто, то есть сколько оно теряет в цене с годами. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с результатами исследования, показавшего, какие российские авто дешевеют медленнее остальных.

Первым в списке отечественных автомобилей с наибольшей остаточной стоимостью после трех лет владения аналитики агентства «Автостат» поставили сразу две «автовазовских» модели — фургончик LADA Largus и внедорожник 4x4. Эти авто, впервые купленные в первом квартале 2017 года, к сегодняшнему дню в среднем сохраняют до 86% от первоначального ценника.

Второе и третье места в рейтинге заняли LADA Priora и Granta с показателем в 84,7% и 83,8% соответственно. За ними следуют LADA Largus Cross (83,6%) и Vesta (81,2%). Отмечается, что при расчетах во внимание принимали только «Весты» с 1,6-литровыми мотором мощностью 106 л. с. и «механикой».

Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», те же специалисты провели исследование с участием иномарок класса B. И лидером стал хетчбэк Renault Sandero. Его остаточная стоимость составляет 85,51%. Любопытно, что этот показатель у «француза» ниже, нежели у российского «Лагуса», при этом обе модели построены на одной платформе.

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22 мая 2020
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