Названы сроки выхода на российский рынок новой Skoda Octavia

Премьера новой Skoda Octavia прошла в Праге в ноябре 2019 года. Уже тогда поползли слухи, что начало продаж в нашей стране ожидается в конце 2020 года. Сейчас эти сведения подтвердили наши коллеги из издания Autonews, ссылаясь на представителей чешского бренда.

Кроме того, стало известно, что на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года налажена контрактная сборка автомобилей концерна Volkswagen AG, будут производить «Октавии» не только в кузове лифтбэк, но и в кузове универсал. Хотя до этого «сараи» россиян экспортировали.