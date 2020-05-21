Названы сроки выхода на российский рынок новой Skoda Octavia

Премьера новой Skoda Octavia прошла в Праге в ноябре 2019 года. Уже тогда поползли слухи, что начало продаж в нашей стране ожидается в конце 2020 года. Сейчас эти сведения подтвердили наши коллеги из издания Autonews, ссылаясь на представителей чешского бренда.
Кроме того, стало известно, что на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года налажена контрактная сборка автомобилей концерна Volkswagen AG, будут производить «Октавии» не только в кузове лифтбэк, но и в кузове универсал. Хотя до этого «сараи» россиян экспортировали.
Напомним, что модель со сменой поколений подросла в габаритах. В перечне оснащения появились цифровая «приборка», «проекционник», функция бесключевого доступа, а также электронный стояночный тормоз и беспроводная зарядка для смартфонов.
Моторная линейка включает бензиновые и дизельные моторы в диапазоне мощностей от 110 до 204 л. с. Позже будет представлена модель в гибридной модификации, а также с движками, работающими на газобензиновом топливе. Правда, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», так называемые зеленые версии до россиян не доедут.