BMW опять отзывает автомобили в России из-за бракованных подушек безопасности

Фото: BMW
Премиальные автомобили BMW — довольно частые участники добровольных отзывных кампаний. И вот баварцы вновь инициировали в России очередную сервисную акцию из-за бракованных подушек безопасности, которые безопасными назвать никак нельзя. Владельцам каких авто необходимо обратиться к дилерам для замены бракованного айрбэга, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Под отзыв попали 61 четырехдверное купе BMW 2-Series со 140-сильным бензиновым мотором. После проверок заводские эксперты обнаружили, что у этих авто, сошедших с конвейера с февраля по март 2020 года, может некорректно сработать водительская подушка безопасности. Говоря точнее, есть вероятность, что надувающаяся часть устройства попросту взорвется при раскрытии, и газ из нее травмирует шофера.

Хозяев свежекупленных премиальных авто в ближайшее время, конечно, оповестят о проблеме, пригласив на бесплатную замену бракованного эйрбэга. Но можно и самостоятельно, потратив буквально минуту, выяснить, попадает ли под сервисное мероприятие конкретный автомобиль: на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск отзывных кампаний по VIN. При совпадении следует связаться с дилером и записаться на прием.

Кстати, буквально на днях баварцы объявили о другом дефекте, связанном с безопасностью и обнаруженном у BMW 8-Series, M8, а также у кроссоверов Х3 М и Х4. Как уточнял портал «АвтоВзгляд», ремни безопасности у этих авто могут в нужный момент не натянуться.

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22 мая 2020
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