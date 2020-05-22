BMW опять отзывает автомобили в России из-за бракованных подушек безопасности

Под отзыв попали 61 четырехдверное купе BMW 2-Series со 140-сильным бензиновым мотором. После проверок заводские эксперты обнаружили, что у этих авто, сошедших с конвейера с февраля по март 2020 года, может некорректно сработать водительская подушка безопасности. Говоря точнее, есть вероятность, что надувающаяся часть устройства попросту взорвется при раскрытии, и газ из нее травмирует шофера.

Хозяев свежекупленных премиальных авто в ближайшее время, конечно, оповестят о проблеме, пригласив на бесплатную замену бракованного эйрбэга. Но можно и самостоятельно, потратив буквально минуту, выяснить, попадает ли под сервисное мероприятие конкретный автомобиль: на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск отзывных кампаний по VIN. При совпадении следует связаться с дилером и записаться на прием.

Кстати, буквально на днях баварцы объявили о другом дефекте, связанном с безопасностью и обнаруженном у BMW 8-Series, M8, а также у кроссоверов Х3 М и Х4. Как уточнял портал «АвтоВзгляд», ремни безопасности у этих авто могут в нужный момент не натянуться.