LADA Vesta Sport подверглась небольшим обновлениям

LADA Vesta Sport расширила цветовую палитру окраски кузова. Теперь помимо белого, темно-красного, серого или серебристого металлика, покупатель может выбрать автомобиль насыщенного синего цвета либо черного. Как подметили в пресс-службе АВТОВАЗа, оба оттенка отлично сочетаются и выгодно контрастируют с красными молдингами — отличительной чертой модели.

Напомним, что Vesta Sport сегодня оценивается в 1 057 900 рублей. Сердце «спортсменки» — 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с. и работающий с пятискоростной «механикой». Авто, разработанное спортивным подразделением Волжского автозавода LADA Sport, получило перенастроенные шасси, систему впрыска и электронную систему контроля устойчивости.

Отметим, что спортивная «Весточка» — самый дорогой автомобиль в продуктовой линейке АВТОВАЗа. И востребован он, мягко скажем, несильно. Так, с момента старта продаж в руки покупателей ушло всего 850 седанов. Причем первый экземпляр, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», приобрел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.