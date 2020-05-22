LADA Vesta Sport подверглась небольшим обновлениям

Фото: LADA
«Зажигательная» LADA Vesta Sport — флагманский седан семейства — вышла на российский рынок в январе 2019 года. И вот теперь дождалась обновления, правда, чисто символического. Что нового предлагает псевдоспортивная «четырехдверка», узнал портал «АвтоВзгляд».

LADA Vesta Sport расширила цветовую палитру окраски кузова. Теперь помимо белого, темно-красного, серого или серебристого металлика, покупатель может выбрать автомобиль насыщенного синего цвета либо черного. Как подметили в пресс-службе АВТОВАЗа, оба оттенка отлично сочетаются и выгодно контрастируют с красными молдингами — отличительной чертой модели.

Напомним, что Vesta Sport сегодня оценивается в 1 057 900 рублей. Сердце «спортсменки» — 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с. и работающий с пятискоростной «механикой». Авто, разработанное спортивным подразделением Волжского автозавода LADA Sport, получило перенастроенные шасси, систему впрыска и электронную систему контроля устойчивости.

Отметим, что спортивная «Весточка» — самый дорогой автомобиль в продуктовой линейке АВТОВАЗа. И востребован он, мягко скажем, несильно. Так, с момента старта продаж в руки покупателей ушло всего 850 седанов. Причем первый экземпляр, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», приобрел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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22 мая 2020
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