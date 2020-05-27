Фургоны Peugeot и Citroёn выбились в России в лидеры продаж в своем сегменте

В январе-апреле грузовым фургонам Citroёn Jumpy и Peugeot Expert удалось занять лидерскую позицию в своем сегменте с долей рынка в 75,5% и ростом продаж в 16,5%. Для пассажирских Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer ситуация сложилась несколько хуже — им досталось 32,5% рынка, а реализация выросла на 16,3%. Таким образом, легкий коммерческий транспорт «Группы PSA» составил первую тройку моделей в рейтинге популярности. В своем сегменте, конечно.

Напомним, что все четыре модели для российского рынка французы собирают на заводе «ПСМА Рус» под Калугой. Авто комплектуются 1,6-литровыми дизельными моторами мощностью 95 л. с., агрегатированными с МКП, либо 150-сильными движками на тяжелом топливе объемом 2 л. Последние работают как с «механикой», так и с АКП, а также с системой полного привода.

Кстати, фургоны и микроавтобусы Citroёn и Peugeot получили полный привод в России осенью 2019 года. Портал «АвтоВзгляд» испытал авто с колесной формулой 4x4 на бездорожье. С видео тест-драйвом можно ознакомиться здесь.