Чем опасна и плоха обычная вода в бачке автомобильного стеклоомывателя

Чем вы нас сможете удивить — наверняка подумали сейчас бывалые водители, использующие воду в машине со времен СССР. Да, раньше лили H20 не только в бачок стеклоомывателя, но и бачок охлаждающей жидкости. А еще ездили на летних шинах зимой и никогда не пристегивались! Друзья, времена поменялись, а мы с вами — эволюционировали.

Впрочем, не ждите ниже рекламных слоганов. Рассказывать об автохимии мы не будем. Но не упомянуть не имеем права. Дело в том, что любое сертифицированное чистящее средство содержит так называемые анионные поверхностно-активные вещества, позволяющие, в том числе, эффективно бороться с жировыми соединениями. А еще в состав стеклоомывающих жидкостей входят растворители на основе изопропилового или этилового спиртов, способных удалять разного рода загрязнения.