Чем опасна и плоха обычная вода в бачке автомобильного стеклоомывателя

Чем вы нас сможете удивить — наверняка подумали сейчас бывалые водители, использующие воду в машине со времен СССР. Да, раньше лили H20 не только в бачок стеклоомывателя, но и бачок охлаждающей жидкости. А еще ездили на летних шинах зимой и никогда не пристегивались! Друзья, времена поменялись, а мы с вами — эволюционировали.
Впрочем, не ждите ниже рекламных слоганов. Рассказывать об автохимии мы не будем. Но не упомянуть не имеем права. Дело в том, что любое сертифицированное чистящее средство содержит так называемые анионные поверхностно-активные вещества, позволяющие, в том числе, эффективно бороться с жировыми соединениями. А еще в состав стеклоомывающих жидкостей входят растворители на основе изопропилового или этилового спиртов, способных удалять разного рода загрязнения.
В воде же этого всего нет, оттого и очистные свойства у нее значительно хуже. Да, для езды по городу в слякоть и дождь, чтобы лобовое и заднее стекла всегда были чистыми, вполне достаточно водопроводной воды. Но вот с налипшим слоем насекомых, от которых отбоя нет в длительных поездках по шоссе, водица справиться не сумеет. Как, впрочем, и с липкой пыльцой от растений, следами помета, пятнами жира от мазута и масла, а также битума и дорожной химии. И не согласится с этим только отъявленный упрямец.
Не зря же мы возим с собой влажные салфетки, помогающие очистить «ветровик» во время остановки. К слову, раньше водители держали в машине тряпку, бутылку с мыльной водой и тот же бензин.
Мало того, что свойства воды в борьбе за чистоту в ряде случаев бессильны, так она еще и может неслабо навредить, ударив по карману автовладельца. Так, при залитой в омыватель воде, хочешь — не хочешь, а приходится чаще использовать «дворники», чтобы побороть грязь, расходуя не только их ресурс, но и ресурс самого механизма стеклоочистителей. Замечали царапины на лобовом стекле? То-то и оно. Несколько сезонов, и придется раскошеливаться.
Более того: в содержании Н2О имеются соли, железо, гумусовые кислоты, примеси и ионы, пагубно воздействующие на рабочее колесо и уплотнитель насоса, подающего жидкость, а также на инжекторы очистителя и его форсунки. Они со временем забиваются, и о чистоте можно позабыть. Не зря же в эпоху СССР водители периодически чистили систему спиртом или приобретенной по дешевке водкой. Вот и в нынешние, пусть и не самые легкие времена лучше все же беречь свой автомобиль и заливать в омыватель летнюю автохимию или хотя бы концентрат со всеми этими спиртами и анионными поверхностно-активными веществами, который разводится с водой и стоит сущие копейки. А иначе, как известно: скупой платит дважды.