Технику с российских заводов Ford распродадут с молотка

Российский аукционный дом (РАД) объявил, что в конце июня будет организован аукцион по поручению компании Ford, где представят сразу 112 лотов суммарной стоимостью 69 000 000 рублей. Самыми дорогостоящими станут контейнерные погрузчики ценой в 7 500 000 рублей, а также электрические и дизельные погрузчики с прайсом от 350 000 до 1 000 000. Наиболее дешевым лотом объявлен сварочный аппарат за 120 000 рублей.

Торги пройдут в онлайн-формате на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) 25, 26, 29 и 30 июня, а также 2 июля. Кстати, аукционные продажи имущества американского бренда в России будут проходить уже во второй раз. До этого несколько товаров с предприятий «Форд Соллерс» ушли с молотка в марте.

Напомним, что американский бренд покинул российский рынок новых легковых автомобилей, но остался в сегменте легкой коммерческой техники, предлагая Ford Transit в различных модификациях. Фургоны, микроавтобусы и грузовики, как писал портал «АвтоВзгляд» ранее, собирают на производственной площадке в Елабуге.