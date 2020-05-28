Для чего в любой машине рекомендуется иметь кусок глины

Нужная для очистки кузова машины глина на земле не лежит. Это специальный синтетический материал, предназначенный для удаления из верхнего слоя лакокрасочного покрытия кузова въевшихся загрязнений типа частичек пыли, битума, насекомых и тому подобного. Понять, что ЛКП просит «глиняных» процедур достаточно просто. Для этого надо тщательно вымыть его с применением обычного автошампуня, высушить, а затем, надев на руку полиэтиленовый пакет или одноразовую перчатку, провести ею по какой-нибудь кузовной панели.
Почувствуете, что она шершавая, а не гладкая — самое время применить синтетическую глину. Она продается в автомагазинах стандартными брусками весом в 200 грамм. Цена — от 200 до 700 рублей в зависимости от бренда и типа упаковки. Чтобы обработать машину с помощью синтетической глины, нам потребуется еще и специальный лубрикант, который позволит ей скользить по ЛКП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным спреем, так и густым мыльным раствором.
Прежде всего тщательно моем и высушиваем кузов. Очень желательно расположить машину не на ярком солнце, где он будет излишне разогрет. Из-за повышенной температуры наша смазка начнет быстро испаряться, а сама глина станет слишком текучей. В процессе работы она должна быть мягкой, но не выскальзывать сквозь пальцы и, благодаря лубриканту, легко скользить по ЛКП.
Процесс самой «глиноочистки» кузова прост. Сначала рекомендуется обрабатывать горизонтальные поверхности, а затем вертикальные и скошенные. Для работы рекомендуется разделить 200-граммовый брусок примерно пополам. Одну часть на время убрать обратно в пластиковую упаковку, а вторую пустить в дело.
Брызгаем смазкой на участок кузовной панели и двигаем по нему рукой глиняную «лепешку». Закончив с одним элементом корпуса машины, разминаем глиняный комок. Так он «перемешивается» и позволяет обрабатывать следующий участок свежей глиной.
По окончании знакомства комка этого очистительного «пластилина» со всем ЛКП авто, он вбирает в себя весь абразив, который там присутствовал и потому более не пригоден для очистки лакокрасочного покрытия. Но им еще можно «пройтись» по стеклам машины, на которых тоже бывает много въевшихся загрязнений. После этого глина однозначно идет на выброс.
Синтетическую глину нельзя ронять на землю или на грязный пол: комок моментально соберет кучу грязи и станет полностью непригоден для дальнейшего использования. Кроме того следует помнить, что «глиняная» обработка кузова удаляет с него не только частички пыли, битума и прочих нежелательных субстанций, но и полироли, воск и им подобные защитные покрытия.