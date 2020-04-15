Сколько стоит сегодня в США ВАЗ-2121 Niva

На американском онлайн-аукционе Copart появился довольно интересный лот — трехдверная ВАЗ-2121 «Нива», собранная в 1981 году. Одометр этого «вездехода» показывает пробег в жалкие 10 958 км. К штатному оснащению авто добавлена лебедка, размещенная на переднем бампере, а также пластиковые расширители колесных арок.

Судя по фото, предложенный автомобиль неплохо сохранился. Но в пояснительной записке не указаны технические параметры. Можно предположить, что в движение авто приводит 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 76 л. с., работающий вкупе с четырехступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.