Сколько стоит сегодня в США ВАЗ-2121 Niva

На американском онлайн-аукционе Copart появился довольно интересный лот — трехдверная ВАЗ-2121 «Нива», собранная в 1981 году. Одометр этого «вездехода» показывает пробег в жалкие 10 958 км. К штатному оснащению авто добавлена лебедка, размещенная на переднем бампере, а также пластиковые расширители колесных арок.
Судя по фото, предложенный автомобиль неплохо сохранился. Но в пояснительной записке не указаны технические параметры. Можно предположить, что в движение авто приводит 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 76 л. с., работающий вкупе с четырехступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.
Текущая ставка — 4850 долларов. По актуальному курсу прайс приравнивается к 362 830 рублям. Отметим, что на североамериканском рынке новая LADA 4x4 сегодня не представлена. А на родине «проходимец» без пробега обойдется в 559 900 «деревянных».
Между тем, в январе 2020 года внедорожник LADA 4x4 серьезно обновился — конечно, по меркам модели, почти не меняющейся на протяжении четырех десятков лет. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, авто получило новые центральную панель и кресла, улучшенную шумоизоляцию и модернизированную климатическую установку.