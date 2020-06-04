Lexus ES 250 в России получил новую спорт-комплектацию

Автомобиль с 200-сильной «четверкой» объемом 2,5 л, агрегатированной с восьмискоростным «автоматом», в комплектации F Sport отличается ячеистым узором радиаторной решетки и передних воздуховодов, а также спойлером на крышке багажника. В экстерьере же появилось больше хромированных элементов.

В салоне ES 250 F Sport разместились спортивные кресла первого ряда с электрорегулировкой в восьми направлениях и литерой F на подголовниках. На педалях и порогах установлены алюминиевые накладки, а на рулевом колесе красуется логотип F Sport.

Кроме того, в оснащение новинки имеется бесключевой доступ, шторка от солнца с электроприводом для заднего стекла и центральное зеркало с автозатемнением, а также десять айрбэгов. Комфорта добавляют датчик дождя и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном.

Новинка оценивается в 3 183 000 рублей. Для сравнения, за такое авто в стартовой комплектации нужно выложить 2 941 000. Кстати, «250-й» — не единственный ES, доступный в спорт-варианте. Японцы предлагают россиянам также и ES 350 F Sport, вооруженный V6 мощностью 249 л. с. Обозреватель портала «АвтоВзгляд»Алексей Батушенко испытал «спортсмена» в деле. С тест-драйвом можно ознакомиться здесь.