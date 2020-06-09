Где больше всего в России покупают автомобили LADA

Первое место досталось столичному региону: в Москве с января по апрель отечественные автомобили разошлись тиражом в 3400 экземпляров. Но здесь стоит учитывать, что Первопрестольная — самый крупный авторынок в нашей стране.

Второе место досталось Санкт-Петербургу с показателем в 2400 единиц. Тройку лидеров замыкает Тольятти, где за родные «Лады» и ульяновские УАЗы рублем проголосовали 2242 покупателя. В «Автостате» отметили, что именно на родине LADA самый высокий процент отечественных машин, говоря точнее, 61%.

Кроме того, в ТОП-10 разместились Самара (1219 автомобилей), Екатеринбург (1066 машин), Казань (1043 авто), Пермь (1033 штуки), Воронеж (989 «легковушки»), Уфа (925 экземпляров) и Волгоград (884 автомобиля).

Кстати, столица занимает не только лидирующую позицию в России по автопродажам. Белокаменная, как сообщал портал «АвтоВзгляд», попала и в десятку городов с самыми серьезными заторами на дорогах в мировом хит-параде. Правда, заняла она только шестое место, уступив индийским Бангалору, Мумбаи и Пуне, а также филиппинской Маниле и Боготе — столице Колумбии.