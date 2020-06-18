Новый KIA Carnival может приехать на российский рынок

Технические характеристики нового KIA Carnival, известного на некоторых рынках под именем Sedona, маркетологи бренда пока не раскрывают. Но тизерный эскиз достаточно много может нам рассказать о внешности авто. Модель будет щеголять фирменной решеткой радиатора «улыбка тигра», объединенной с головной оптикой.
Выштамповка боковых кузовных деталей образует так называемую поясную линию, визуально соединяющую фары и фонари, собственно, как и у предшественника. Кроме того, дизайнеры придадут крыше автомобиля парящий вид, окрасив передние и задние стойки в черный матовый цвет.
Премьера KIA Carnival следующей генерации ожидается летом 2020 года, а на внутреннем рынке автомобиль появится осенью. После чего начнет экспансию в другие страны. Причем не стоит исключать, что модель будет представлена и в России: этот вопрос сейчас обсуждается.
Напомним, что KIA Carnival впервые вышел в продажу в 1998 году. И с тех пор, к слову сказать, вэн разошелся тиражом в 2 000 000 экземпляров. Отметим, что некогда «однообъемник» был прописан и в российской продуктовой линейке марки. Теперь же, учитывая активность бренда в России, у модели есть все шансы вернуться в нашу страну.