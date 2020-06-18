Новый KIA Carnival может приехать на российский рынок

Технические характеристики нового KIA Carnival, известного на некоторых рынках под именем Sedona, маркетологи бренда пока не раскрывают. Но тизерный эскиз достаточно много может нам рассказать о внешности авто. Модель будет щеголять фирменной решеткой радиатора «улыбка тигра», объединенной с головной оптикой.

Выштамповка боковых кузовных деталей образует так называемую поясную линию, визуально соединяющую фары и фонари, собственно, как и у предшественника. Кроме того, дизайнеры придадут крыше автомобиля парящий вид, окрасив передние и задние стойки в черный матовый цвет.