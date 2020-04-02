4 причины купить трехрядный кроссовер вместо минивэна

У семиместных кроссоверов есть ряд недостатков. Так, краш-тесты, проведенные экспертами Всеобщего немецкого автомобильного клуба (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC) показали, что третий ряд сидений отнюдь не безопасен при заднем столкновении: как правило, его спинки расположены слишком близко к пятой двери.

Кроме того, на галерке обычно мало места, и порой взрослому пассажиру приходится поджимать колени. А чтобы туда забраться, нужно совершить множество манипуляций с сиденьями второго ряда. И, наконец, объем багажника при разложенном заднем ряду оставляет желать лучшего.

Дешевле — не хуже

Однако некоторые достоинства «трехрядника» способны затмить все вышеперечисленные минусы. Естественный вопрос, встающий перед автомобилистами, постоянно перевозящими пять-семь пассажиров, перед покупкой автомобиля — брать минивэн или большой кроссовер. И, естественно, в пользу последнего выступает более бюджетный ценник. На российском рынке за новый вэн придется выложить кругленькую сумму.