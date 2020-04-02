4 причины купить трехрядный кроссовер вместо минивэна

У семиместных кроссоверов есть ряд недостатков. Так, краш-тесты, проведенные экспертами Всеобщего немецкого автомобильного клуба (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC) показали, что третий ряд сидений отнюдь не безопасен при заднем столкновении: как правило, его спинки расположены слишком близко к пятой двери.
Кроме того, на галерке обычно мало места, и порой взрослому пассажиру приходится поджимать колени. А чтобы туда забраться, нужно совершить множество манипуляций с сиденьями второго ряда. И, наконец, объем багажника при разложенном заднем ряду оставляет желать лучшего.
Дешевле — не хуже
Однако некоторые достоинства «трехрядника» способны затмить все вышеперечисленные минусы. Естественный вопрос, встающий перед автомобилистами, постоянно перевозящими пять-семь пассажиров, перед покупкой автомобиля — брать минивэн или большой кроссовер. И, естественно, в пользу последнего выступает более бюджетный ценник. На российском рынке за новый вэн придется выложить кругленькую сумму.
Например, Toyota Highlander в базе сегодня обойдется в 3 577 000 рублей, а минивэн того же бренда — Alphard оценивается уже в 4 514 000. Кстати, можно найти семиместный паркетник с еще более скромным прайсом. Так, самый простой Skoda Kodiaq с пакетом, включающим третий ряд, облегчит бюджет покупателя на 1 975 000 «деревянных».
Маленький ассортимент
Во-вторых, человек, обремененный большой семьей и вставший перед выбором авто, среди вэнов того самого выбора и не обнаружит. Моделей этого сегмента на российском рынке не так много. Хотя их число все-таки растет: в середине декабря в наши края прикатил Opel Zafira Life. Кстати, конкуренцию в этом сегменте могут составить и китайцы: по некоторым данным, сейчас проходит сертификацию для запуска в продажу вэн GAC GN8, на родине именуемый как GM8.
Габариты — минус
Обратная сторона такого достоинства минивэна, как большой объем салона, позволяющий всем пассажирам и багажу чувствовать себя комфортно — это внушительные габариты авто. Поэтому семиместные кроссоверы более удобны и для перемещения по городу. На паркетнике проще найти парковочное место во дворе, и на автомойке расценки для него ниже.
Клиренс решает
А тем, кому приходится возить семью каждые выходные на дачу, дорогу к которой забыли заасфальтировать еще десять лет назад, решающим фактором могут стать внедорожные качества кроссовера, то есть его дорожный просвет и полный привод. Последний если и доступен в оснащении фургона, то за него придется доплатить — и немало.
Кстати, отличной альтернативой вэну, выигрывающей почти во всех отношениях, может стать полноразмерный внедорожник: просторный, проходимый, безопасный. Но это в том случае, конечно, если позволяет бюджет. Например, Chevrolet Tahoe сегодня оценивается в 3 990 000 рублей, а для покупки его премиального собрата — Cadillac Escalade — придется выложить на 1 000 000 больше.