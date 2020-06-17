Какие подержанные автомобили лучше всего продавались в мае

Всего в прошедшем месяце в руки покупателям ушло 305 015 «легковушек» с пробегом. И самым востребованным на «вторичке» остается переднеприводный хетчбэк ВАЗ-2114, он же — LADA Samara. Модель, покинувшая «автовазовский» конвейер в 2013 году, разошлась тиражом в 7746 экземпляров. По данным «Автостата», 30% «голосов».

Вторая строка досталась иномарке Ford Focus с показателем в 6953 авто и отрицательной динамикой в 35,9%. Тройку лидеров замыкает еще одна «россиянка» — ВАЗ-2107. Классическая «семерка» пришлась по карману 6541 россиянину с падением спроса на 35,1%.

Четвертое место у Hyundai Solaris (6169 автомобилей, −28,4%), а пятое — KIA Rio (5962 единицы, −27,4%). Далее в ТОП-10 расположились Toyota Corolla (5842 машины, −30,2%), внедорожник LADA 4x4 (5788 штук, −16,2%) и ВАЗ-2170, известный под именем LADA Priora (5027 авто, −38,9%). Так же в хит-парад «бэушек» попали ВАЗ-2110 (4998 экземпляров, −35,6%) и бизнес-седан Toyota Camry (4538 автомобилей, −29,6%).

Отмечается, что минимальное падение продаж среди всех участников рейтинга показал «вездеход» LADA 4x4. Кстати, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, организаторы известного британского Фестиваля скорости в Гудвуде назвали «проходимца» лучшей моделью бренда-неудачника (в мировом масштабе). Больше всего экспертов покорил факт, что этот полноприводный автомобиль дольше остальных продержался в производстве практически в первозданном виде.