Почему жюри премии «ТОП-5 АВТО» выбрало самые дорогие машины

Несмотря на то, что российский авторынок постепенно погружается в кризис, из которого пока не видно выхода, у нас регулярно появляются новые модели. Покупателю есть из чего выбирать, а это всегда хорошо. Новинок в этот раз оказалось действительно много, потому составить шорт-лист премии было непросто.
Я уже писал о том, почему в шорт-лист не попали доступные новинки рынка, поэтому второй раз возвращаться к этому не буду. Так или иначе, жюри конкурса, а это более 50 человек, выбрало лучшие машины. И выбирали не по цене, а по совокупности качеств и технических инноваций.
Итак, в номинации «компактный городской автомобиль» победила Mazda 3. Огненный дизайн «трешки» многих не оставил равнодушным. В том числе и меня. А в номинации «компактный кроссоверов и автомобиль повышенной проходимости» победу одержал новый Range Rover Evoque. Он обошел таких конкурентов как Audi Q3, Citroen C5 Aircross, KIA Soul и VOLVO V60 Cross Country.
Лучшим «большим и представительским автомобилем» стал роскошный седан Audi A8, а Audi Q8 праздновал победу в номинации «большой кроссовер/внедорожник». Конкуренты здесь были особенно сильны. Согласитесь, трудно выбрать лучшего, когда рядом стоят Mercedes-Benz GLE, BMW X7, Bentley Bentayga Speed и Porsche Cayenne Coupe.
Среди «спортивных автомобилей» победителем был назван Porsche Taycan, первый спорткар немцев на электротяге. А лучшим «легким коммерческим автомобилем» оказался пикап Mitsubishi L200.
Первый раз в России эксперты выбрали Car of the year, то есть абсолютно лучший автомобиль. Им стал Porsche Taycan, в чем, лично у меня, сомнений не было, ведь иноваций по части техники в этом спортаке просто огромное количество.
Не забудем и про две специальные номинации. «Лучшим PR-департаментом автопроизводителя» стал Renault, а в категории «авто-персона года» победу праздновал Алексей Калицев, Исполнительный директор Hyundai Motor СНГ.
Восьмой сезон премии завершен, потому настала пора готовится к следующему конкурсу «ТОП-5 АВТО», который, надеюсь, станет еще ярче и богаче на новинки.