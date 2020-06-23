Почему жюри премии «ТОП-5 АВТО» выбрало самые дорогие машины

Несмотря на то, что российский авторынок постепенно погружается в кризис, из которого пока не видно выхода, у нас регулярно появляются новые модели. Покупателю есть из чего выбирать, а это всегда хорошо. Новинок в этот раз оказалось действительно много, потому составить шорт-лист премии было непросто.

Я уже писал о том, почему в шорт-лист не попали доступные новинки рынка, поэтому второй раз возвращаться к этому не буду. Так или иначе, жюри конкурса, а это более 50 человек, выбрало лучшие машины. И выбирали не по цене, а по совокупности качеств и технических инноваций.

Итак, в номинации «компактный городской автомобиль» победила Mazda 3. Огненный дизайн «трешки» многих не оставил равнодушным. В том числе и меня. А в номинации «компактный кроссоверов и автомобиль повышенной проходимости» победу одержал новый Range Rover Evoque. Он обошел таких конкурентов как Audi Q3, Citroen C5 Aircross, KIA Soul и VOLVO V60 Cross Country.