Infiniti готовится к выпуску новой модельной линейки

Альянсу Renault-Nissan сейчас приходится несладко. И, чтобы выйти из кризиса, бренды занялись глобальной оптимизацией производства и продаж. Компанию Infiniti тоже ждут перемены.

Во-первых, будущая продуктовая линейка марки будет построена только на общих «тележках» с автомобилями Nissan. При этом, как заметили в пресс-службе бренда, модели Infiniti не растеряют своих премиальных стандартов. Использование одной и той же архитектуры — совершенно нормальная практика у многих мировых автостроителей. Она позволит специалистам Infiniti уделить больше внимания дизайну и развитию технологий. Иначе говоря, никаких коллабораций с другими марками не планируется. Во всяком случае, пока.

Кроме того, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», компания покинула европейский рынок. Да, дела там сложились у японских премиалов так себе. Но зато это позволит «Инфинити» сосредоточить усилия в других странах — в Северной Америке, Китае, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А еще — хорошая новость — в России! Так что скептики и конкуренты могут кусать локти — с нашего рынка Infiniti не уйдет.