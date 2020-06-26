Где и как нельзя парковать автомобиль у водоема, чтобы не схлопотать штраф

С приходом летней жары дачники и любители отдохнуть на природе с автомобилем ринулись к рекам, озерам, прудам и карьерам. Причем наблюдается печальная тенденция — большинство из автомобилистов норовят подъехать как можно ближе к воде, наплевав не только на мнение отдыхающих, но и на законодательство. А может просто не знают, что этого делать нельзя? Что ж, значит пора напомнить.

Водный кодекс четко описывает, где заканчиваются границы водоохраной зоны водоемов, и что можно делать вблизи рек, озер и морей, а чего делать не стоит. Прежде, чем решиться с комфортом подъехать поближе к водной глади, необходимо помнить, что согласно ч. 4 п. 15 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», в границах водоохранных зон запрещается: «движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

Иначе говоря: если к озеру ведет проселочная дорога, накатанная любителями активного отдыха к воде по полю, то испытывать судьбу не стоит уже на этом этапе. Как правило, такая дорога проходит в водоохраной зоне, за нарушение которой предусмотрен штраф от 3000 до 4500 рублей.

Но если туриста и противника законов в вас больше, а главное, вам плевать на других и экологию, то вы вполне можете проехать непосредственно к водоему. Штраф, что, конечно же, печально, от этого не изменится.