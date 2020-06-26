Где и как нельзя парковать автомобиль у водоема, чтобы не схлопотать штраф

С приходом летней жары дачники и любители отдохнуть на природе с автомобилем ринулись к рекам, озерам, прудам и карьерам. Причем наблюдается печальная тенденция — большинство из автомобилистов норовят подъехать как можно ближе к воде, наплевав не только на мнение отдыхающих, но и на законодательство. А может просто не знают, что этого делать нельзя? Что ж, значит пора напомнить.
Водный кодекс четко описывает, где заканчиваются границы водоохраной зоны водоемов, и что можно делать вблизи рек, озер и морей, а чего делать не стоит. Прежде, чем решиться с комфортом подъехать поближе к водной глади, необходимо помнить, что согласно ч. 4 п. 15 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», в границах водоохранных зон запрещается: «движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».
Иначе говоря: если к озеру ведет проселочная дорога, накатанная любителями активного отдыха к воде по полю, то испытывать судьбу не стоит уже на этом этапе. Как правило, такая дорога проходит в водоохраной зоне, за нарушение которой предусмотрен штраф от 3000 до 4500 рублей.
Но если туриста и противника законов в вас больше, а главное, вам плевать на других и экологию, то вы вполне можете проехать непосредственно к водоему. Штраф, что, конечно же, печально, от этого не изменится.
Сейчас, как мы видим, сумма наказания за нарушение границ водоохраной зоны для многих — сущие копейки. Вот они и едут, паркуют свои внедорожники колесами в воде, а то и вовсе решаются охладить нагревшийся кузов своего автомобиля, поставив железо выше здравого смысла.
А между тем, соблюдать простые правила совсем не сложно. Благо расстояния водоохранных зон не так велики, чтобы не оставить машину на ее границе, и пройтись до водоема пешком, не нарушая, и не раздражая законопослушных граждан.
Так, например, по закону расстояние водоохранной зоны для рек длиной до 10 км, водохранилищ и озёр составляет 50 метров. Охраняемая зона для рек длиной от 10 до 50 км ограничена 100 метрами. Если река длиннее, то 200 метрами. Ширина водоохраной зоны моря составляет 500 метров. Все, пользующиеся популярностью у дачников и просто любителей отдохнуть на природе автомобилистов, водоемы расположены, в буквальном смысле, в шаговой доступности.
Почему для многих расстояние в пятьдесят метров пройти пешком, оставив автомобиль вне водоохраной территории, является невыполнимой задачей нам, увы, непонятно. Возможно, в этом должны разобраться законотворцы и контролирующие органы. Сейчас же ситуация с автомобилями, припаркованными в прибрежной зоне, напоминает клинический случай, требующий оперативного вмешательства.