Как можно летом сэкономить на ремонте автомобилей Skoda

Официальные дилеры Skoda готовы дать скидку до 40% на приобретение и замену сцепления, причем как в комплекте, так и отдельными деталями. Кроме того, дисконт предполагается при покупке и замене мехатроника преселективной коробки передач, комплекта ГРМ и водяного насоса, частей передней и задней подвесок, а также тормозной системы.

Стоит отметить, что скидка фиксирована в определенном диапазоне суммы чека на работы и комплектующие. Так, 4000 рублей вычтут из пункта «Итого», если там набежит от 10 000 до 19 999 рублей, 6000 рублей — от 20 000 до 29 999, и 8000 «деревянных», если чек будет 30 000 и более. Кстати, в акции, действующей с 1 июля до 31 августа 2020 года, можно участвовать единожды, зарегистрировавшись и получив промокод на российском официальном сайте Skoda.

А пока чешский бренд раздает скидки россиянам, на ходовые испытания вывели обновленный Skoda Karoq. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, компактный кроссовер ждет легкая «подтяжка лица», продвинутая мультимедийная система и гибридный силовой агрегат.