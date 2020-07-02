Внедорожник Lexus LX в России стал роскошнее и темнее

«Черную» спецверсию получил Lexus LX, как в модификации 450d с дизельным 4,5-литровым V8 мощностью 272 л. с., так и в варианте с индексом 570, оснащенный 367-сильной бензиновой «восьмеркой» объемом 5,7 л.
Помимо эмблемы серии Black Vision внедорожник может похвастать решеткой радиатора с необычным узором, затемненными «противотуманками» и черными молдингами на корпусах боковых зеркал и задних бамперах.
Кроме того, авто отличается 21-дюймовыми коваными дисками угольного оттенка и кожаной отделкой салона с ромбовидной прострочкой.
Дизельный Lexus LX 450d Black Vision оценили в 7 434 000 рублей. При этом прайс на такое авто в стартовой комплектации начинается от 6 665 000 «деревянных».
За Lexus LX 570 Black Vision с бензиновым, более производительным движком придется выложить 8 340 000 рублей (стартовый ценник — ₽6 955 000).
Стоит напомнить, что Lexus LX приезжал в наши края в версии Black Vision пару лет назад. Как и сейчас, внедорожник 2018 модельного года в так называемом «черном» исполнении щеголял темными вставками в корпусах зеркал, дизайнерскими колесными дисками и затемненной оптикой.