Внедорожник Lexus LX в России стал роскошнее и темнее

«Черную» спецверсию получил Lexus LX, как в модификации 450d с дизельным 4,5-литровым V8 мощностью 272 л. с., так и в варианте с индексом 570, оснащенный 367-сильной бензиновой «восьмеркой» объемом 5,7 л.

Помимо эмблемы серии Black Vision внедорожник может похвастать решеткой радиатора с необычным узором, затемненными «противотуманками» и черными молдингами на корпусах боковых зеркал и задних бамперах.

Кроме того, авто отличается 21-дюймовыми коваными дисками угольного оттенка и кожаной отделкой салона с ромбовидной прострочкой.