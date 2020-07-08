Раскрыта внешность новой Hyundai Elantra в спортивном исполнении

Седьмая Hyundai Elantra еще не вышла на рынок: старт ее производства намечен на осень 2020 года. Зато маркетологи бренда уже анонсировали запуск новинки в особой версии. Кстати, «Элантра» впервые получает такое исполнение.
От стандартной «четырехдверки», представленной в марте 2020 года, Elantra N Line отличается рисунком каскадной решетки радиатора, по иному оформленными воздухозаборниками на переднем бампере, а также черными глянцевыми порогами, корпусами боковых зеркал, молдингами и, конечно, шильдом с названием версии.
Определенно, атлетического шарма Elantra N Line добавляют 18-дюймовые колесные диски, увеличенные тормозные диски и сдвоенные патрубки выпускной системы. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в распоряжении авто будет турбированный мотор, правда, технические подробности о нем пока держатся в секрете.
Появление новинки с особенной внешностью на российском рынке в пресс-службе бренда пока не комментируют. Но у автоавтомобиля есть все шансы прикатить и к отечественным дилерам.
Напомним, что в наших краях уже представлена одна модель в варианте N Line — кроссовер Hyundai Tucson. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», дилеры начали принимать заказы на такой паркетник в марте 2020 года.