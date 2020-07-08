Раскрыта внешность новой Hyundai Elantra в спортивном исполнении

Седьмая Hyundai Elantra еще не вышла на рынок: старт ее производства намечен на осень 2020 года. Зато маркетологи бренда уже анонсировали запуск новинки в особой версии. Кстати, «Элантра» впервые получает такое исполнение.

От стандартной «четырехдверки», представленной в марте 2020 года, Elantra N Line отличается рисунком каскадной решетки радиатора, по иному оформленными воздухозаборниками на переднем бампере, а также черными глянцевыми порогами, корпусами боковых зеркал, молдингами и, конечно, шильдом с названием версии.