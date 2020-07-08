Как избежать больших проблем от загрязнения впускного тракта машины

Фото avtovzglyad.ru
По оценкам экспертов, значительная доля дефектов в автомобильных моторах происходит из-за загрязнения деталей впускного тракта. Как избежать проблем, связанных с подобными неприятностями, разобрался портал «АвтоВзгляд».

У большинства современных легковушек, реализуемых на российском рынке, низ моторного отсека обычно закрывается штатной (пластиковой или металлической) защитой. Тем не менее, со временем вода, пыль, грязь, а также разнообразные солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой, все же попадают в подкапотное пространство. Неудивительно, что со временем многие узлы и элементы управления двигателем, находящиеся в моторном отсеке, оказываются покрытыми тонким слоем маслянистой грязи.

В первую очередь от этого приходят в негодность разъемы жгутов электропроводки, высоковольтные провода и распределители систем зажигания, клеммы силовых проводов, которые начинают корродировать. Но это еще не все: от грязи в значительной степени страдают и элементы топливного оборудования. Так, в карбюраторных моторах засоряются жиклеры, а в инжекторных двигателях или дизелях часто можно наблюдать даже подклинивание дроссельной заслонки впускного тракта.

Снижение компрессии, вызванное заклиниванием дроссельной заслонки, особенно неприятно для дизелей.
Фото avtovzglyad.ru

Как отмечают специалисты по ремонту двигателей, главная «дроссельная проблема» заключается в том, что во впускном тракте постепенно затвердевают маслянистые отложения, нарушая подвижность элементов этого важного узла. В итоге начинает подклинивать ось дроссельной заслонки, что рано или поздно приводит к целому букету неприятностей — ухудшению качества распыла топлива, нарушениям в работе впускных клапанов и, как следствие, снижению компрессии в цилиндрах и падению мощности двигателя.

Последнее особенно явно проявляется на дизельных силовых агрегатах, поскольку в моторах данного типа абсолютные значения компрессии существенно выше, чем в бензиновых, и даже незначительные изменения этого показателя для дизелей нередко оказываются критическими. Совершенно очевидно, что эксплуатировать машину с мотором, у которого стали проявляться подобные дефекты, крайне нежелательно — он в таком состоянии долго не протянет.

Чистить дроссельную заслонку желательно через каждые 30-50 тыс. км пробега.
Фото avtovzglyad.ru

Чтобы не доводить до последствий, отмеченных выше, чистка дроссельной заслонки введена в перечень обязательных сервисных процедур при обслуживании автомобиля. И проводить ее желательно каждые 30 000—50 000 км пробега. Кстати, это можно сделать и самостоятельно. В продаже предлагается немало средств сервисной автохимии, с помощью которой даже начинающий автомобилист может быстро навести чистоту в подкапотном пространстве. Значительная доля таких препаратов представлена зарубежными (в основном немецкими, китайскими, японскими и американскими) спреями, позволяющими удалить грязь с визуально доступных элементов топливного оборудования.

В то же время, обладая в целом неплохой эффективностью, импортные продукты имеют существенный недостаток — они иногда в несколько раз дороже отечественных аналогов. Неудивительно, что на этом фоне достойной альтернативой «импорту» все чаще стали выступать именно российские чистящие составы, среди которых в последнее время появилось несколько новых препаратов с улучшенными показателями.

Фото avtovzglyad.ru

В частности, к числу таких продуктов можно отнести оригинальный очиститель дроссельной заслонки марки Ruseff, поступивший в продажу в начале нынешнего сезона. Аэрозольная композиция данного состава полностью состоит из качественных отечественных ингредиентов и обеспечивает быстрое проникновение очистителя вглубь смолистых загрязнений и полное их удаление до металла за одно нанесение.

Основную очищающую функцию в новинке выполняют алифатические углеводороды и специально подобранные растворители. Вместе они выступают мощным средством, эффективно растворяющим и удаляющим все жировые загрязнения, такие как нагар, масло, смола, клей и т. д. Благодаря этому восстанавливается мощность двигателя, улучшается его холодный запуск, нормализуется расход топлива и уменьшается токсичность выхлопа. Тщательно подобранный состав используемых в очистителе ингредиентов соответствует европейским стандартам и гарантирует баланс между химической активностью препарата и безопасностью его применения.

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8 июля 2020
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