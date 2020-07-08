Как избежать больших проблем от загрязнения впускного тракта машины

У большинства современных легковушек, реализуемых на российском рынке, низ моторного отсека обычно закрывается штатной (пластиковой или металлической) защитой. Тем не менее, со временем вода, пыль, грязь, а также разнообразные солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой, все же попадают в подкапотное пространство. Неудивительно, что со временем многие узлы и элементы управления двигателем, находящиеся в моторном отсеке, оказываются покрытыми тонким слоем маслянистой грязи.

В первую очередь от этого приходят в негодность разъемы жгутов электропроводки, высоковольтные провода и распределители систем зажигания, клеммы силовых проводов, которые начинают корродировать. Но это еще не все: от грязи в значительной степени страдают и элементы топливного оборудования. Так, в карбюраторных моторах засоряются жиклеры, а в инжекторных двигателях или дизелях часто можно наблюдать даже подклинивание дроссельной заслонки впускного тракта.