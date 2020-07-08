Как избежать больших проблем от загрязнения впускного тракта машины

У большинства современных легковушек, реализуемых на российском рынке, низ моторного отсека обычно закрывается штатной (пластиковой или металлической) защитой. Тем не менее, со временем вода, пыль, грязь, а также разнообразные солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой, все же попадают в подкапотное пространство. Неудивительно, что со временем многие узлы и элементы управления двигателем, находящиеся в моторном отсеке, оказываются покрытыми тонким слоем маслянистой грязи.
В первую очередь от этого приходят в негодность разъемы жгутов электропроводки, высоковольтные провода и распределители систем зажигания, клеммы силовых проводов, которые начинают корродировать. Но это еще не все: от грязи в значительной степени страдают и элементы топливного оборудования. Так, в карбюраторных моторах засоряются жиклеры, а в инжекторных двигателях или дизелях часто можно наблюдать даже подклинивание дроссельной заслонки впускного тракта.
Как отмечают специалисты по ремонту двигателей, главная «дроссельная проблема» заключается в том, что во впускном тракте постепенно затвердевают маслянистые отложения, нарушая подвижность элементов этого важного узла. В итоге начинает подклинивать ось дроссельной заслонки, что рано или поздно приводит к целому букету неприятностей — ухудшению качества распыла топлива, нарушениям в работе впускных клапанов и, как следствие, снижению компрессии в цилиндрах и падению мощности двигателя.
Последнее особенно явно проявляется на дизельных силовых агрегатах, поскольку в моторах данного типа абсолютные значения компрессии существенно выше, чем в бензиновых, и даже незначительные изменения этого показателя для дизелей нередко оказываются критическими. Совершенно очевидно, что эксплуатировать машину с мотором, у которого стали проявляться подобные дефекты, крайне нежелательно — он в таком состоянии долго не протянет.
Чтобы не доводить до последствий, отмеченных выше, чистка дроссельной заслонки введена в перечень обязательных сервисных процедур при обслуживании автомобиля. И проводить ее желательно каждые 30 000—50 000 км пробега. Кстати, это можно сделать и самостоятельно. В продаже предлагается немало средств сервисной автохимии, с помощью которой даже начинающий автомобилист может быстро навести чистоту в подкапотном пространстве. Значительная доля таких препаратов представлена зарубежными (в основном немецкими, китайскими, японскими и американскими) спреями, позволяющими удалить грязь с визуально доступных элементов топливного оборудования.
В то же время, обладая в целом неплохой эффективностью, импортные продукты имеют существенный недостаток — они иногда в несколько раз дороже отечественных аналогов. Неудивительно, что на этом фоне достойной альтернативой «импорту» все чаще стали выступать именно российские чистящие составы, среди которых в последнее время появилось несколько новых препаратов с улучшенными показателями.
В частности, к числу таких продуктов можно отнести оригинальный очиститель дроссельной заслонки марки Ruseff, поступивший в продажу в начале нынешнего сезона. Аэрозольная композиция данного состава полностью состоит из качественных отечественных ингредиентов и обеспечивает быстрое проникновение очистителя вглубь смолистых загрязнений и полное их удаление до металла за одно нанесение.
Основную очищающую функцию в новинке выполняют алифатические углеводороды и специально подобранные растворители. Вместе они выступают мощным средством, эффективно растворяющим и удаляющим все жировые загрязнения, такие как нагар, масло, смола, клей и т. д. Благодаря этому восстанавливается мощность двигателя, улучшается его холодный запуск, нормализуется расход топлива и уменьшается токсичность выхлопа. Тщательно подобранный состав используемых в очистителе ингредиентов соответствует европейским стандартам и гарантирует баланс между химической активностью препарата и безопасностью его применения.