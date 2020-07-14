Aurus планирует выпускать бюджетные автомобили

О том, что инженеры ФГУП «НАМИ» (разработчики проекта «Кортеж») начали трудиться над новой архитектурой авто, условно названой «ЕМП-2» (Единая модульная платформа), заговорили еще весной 2019 года. Речь шла о «тележке» для автомобилей более народных сегментов — E и D, вооруженных гибридными силовыми установками или исключительно электромоторами.

Правда, в недавнем интервью YouTube-каналу Rosmould_Rosplas, директор Центра Стиля московского института ФГУП «НАМИ» Юрий Черненко рассказал, что авто ниже классом сегодня не готовятся к выпуску. Хотя дизайнеры работают над новыми проектами, в том числе и над обновлением уже имеющихся моделей.

Напомним, что начало серийного производства Aurus Senat запланировано на весну 2021 года. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», авто встанет на конвейер предприятия Sollers в Елабуге. «Четырехдверка» уже успела собрать более 700 предзаказов. Кроме того, в продуктовой линейке марки будет суперлюксовый внедорожник Komendant, чью сборку запустят в середине 2022 года, а также минивэн Arsenal и, возможно, кабриолет. Позднее появятся мотоциклы Aurus.