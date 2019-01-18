Лимузин из проекта «Кортеж» оказался никому не нужен

Для справки: стандартная модель достигает в длину 4885 мм. Под капотом спрятался родной ЗМЗ-402 объемом 2,4 л, агрегатированный с четырехскоростной механической коробкой передач. Если верить тексту объявления, автомобиль отреставрирован до состояния нового как снаружи, так и в салоне.

По паспорту экспериментальная «Волга», вышедшая за ворота «НАМИ» в единственном экземпляре, имела всего двух владельцев. Сегодня ее оценили в 4 млн. рублей.

Но по иронии судьбы «старушка» оказалась никому не нужна. Как писал портал «АвтоВзгляд», лимузин уже всплывал в интернет-объявлениях о продаже с тем же ценником еще осенью. Но желающих выложить миллионы за «перестроечный» эксклюзив почему-то пока не нашлось. Сейчас машина продается посредством ресурса «Юла Авто».

Видимо, на сегодняшний день гораздо больший интерес представляет современная разработка проекта «Кортеж» — ожидаемый в крупносерийном исполнении Aurus Senat. По предварительным данным, ценник на новику повесили в 10 млн. И за ней уже выстроилась очередь, опережающая производство на два года. Насколько это правда, скоро узнаем.